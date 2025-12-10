Граждан Кыргызстана призывают не посещать приграничные районы Камбоджи и Тайланда

На тайско-камбойджийской границе возобновились полномасштабные боевые действия

В связи с вооруженными столкновениями на границе этих стран Министерство иностранных дел настоятельно призывает граждан Кыргызстана воздержаться от посещения приграничных районов указанных государств в целях обеспечения личной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

«МИД также обращается к кыргызстанцам, временно или постоянно находящимся на территории Камбоджи и Таиланда, с просьбой соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за рекомендациями местных властей, а также Посольства Кыргызстана в Малайзии», — говорится в сообщении.

Добавим, в случае чрезвычайных ситуаций граждане Кыргызской Республики могут обратиться в посольство в Куала-Лумпуре по телефону: +996 500 244610 (WhatsApp), либо на «горячую линию» МИД КР: +996 999 312002 (WhatsApp).