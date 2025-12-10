Южнокорейская компания инвестирует $12 млн в комплекс шоковой заморозки в Кыргызстане

В новом комплексе будет внедрена современная технология шоковой заморозки при - 35°С, позволяющая
В селе Байтик Аламединского района Чуйской области сегодня состоялась церемония закладки капсулы под строительство многофункционального агроиндустриального комплекса.
Как сообщили в Минсельхозе, в мероприятии принял участие заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.
Министр подчеркнул, что проект реализуется в рамках политики президента Садырa Жапарова по поддержке сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности страны.
Строительство комплекса осуществляется на основании инвестиционного соглашения между АО «Кыргыз Агрохолдинг» и южнокорейской компанией DOD Company, которая инвестирует в проект $12 млн. Торобаев выразил благодарность партнерам и отметил значимость международного сотрудничества для развития аграрной отрасли.
Отмечается, что в новом комплексе будет внедрена современная технология шоковой заморозки при - 35°С, позволяющая:
- сохранять естественную структуру мяса;
- обеспечивать длительное хранение без добавок;
- предотвращать потерю веса, влаги и цвета;
- соответствовать высоким стандартам таких рынков, как Корея и Япония.
Также запуск проекта обеспечит:
- создание нового рынка сбыта для фермеров,
- технологическое обновление отрасли,
- рост экспортного потенциала,
- улучшение инвестиционной среды,
- развитие агропромышленного комплекса страны.
Источник: Кабар