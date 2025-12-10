           
Южнокорейская компания инвестирует $12 млн в комплекс шоковой заморозки в Кыргызстане

В селе Байтик Аламединского района Чуйской области сегодня состоялась церемония закладки капсулы под строительство многофункционального агроиндустриального комплекса.

Как сообщили в Минсельхозе, в мероприятии принял участие заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Министр подчеркнул, что проект реализуется в рамках политики президента Садырa Жапарова по поддержке сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности страны.

Строительство комплекса осуществляется на основании инвестиционного соглашения между АО «Кыргыз Агрохолдинг» и южнокорейской компанией DOD Company, которая инвестирует в проект $12 млн. Торобаев выразил благодарность партнерам и отметил значимость международного сотрудничества для развития аграрной отрасли.

Отмечается, что в новом комплексе будет внедрена современная технология шоковой заморозки при - 35°С, позволяющая:

  • сохранять естественную структуру мяса;
  • обеспечивать длительное хранение без добавок;
  • предотвращать потерю веса, влаги и цвета;
  • соответствовать высоким стандартам таких рынков, как Корея и Япония.

Также запуск проекта обеспечит:

  • создание нового рынка сбыта для фермеров,
  • технологическое обновление отрасли,
  • рост экспортного потенциала,
  • улучшение инвестиционной среды,
  • развитие агропромышленного комплекса страны.

