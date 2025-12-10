Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря

11 декабря небольшая облачность. Ночью температура опустится до −5 градусов, днем потеплеет до +5 градусов.
В Бишкеке ожидается дождь, ночью — снег. Такой предварительный прогноз дают синоптики.
12 декабря ночью столбик термометра покажет −4 градуса, днем воздух прогреется до +13 градусов.
13 декабря ночью возможен снег, температура ожидается −1 градус. Днем прогнозируют дожди и до +9 градусов.
14 декабря ночью будет около −3 градусов и без осадков. Днем обещают дожди и до +9 градусов.
Источник: 24.kg