Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря

11 декабря небольшая облачность. Ночью температура опустится до −5 градусов, днем потеплеет до +5 градусов.

В Бишкеке ожидается дождь, ночью — снег. Такой предварительный прогноз дают синоптики.

12 декабря ночью столбик термометра покажет −4 градуса, днем воздух прогреется до +13 градусов.

13 декабря ночью возможен снег, температура ожидается −1 градус. Днем прогнозируют дожди и до +9 градусов.

14 декабря ночью будет около −3 градусов и без осадков. Днем обещают дожди и до +9 градусов.

Источник: 24.kg

           