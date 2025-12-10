Рост ОРВИ. В Кочкоре все школы и детсады переведены на работу в режиме онлайн

14 местных школ и 32 детских сада на неделю переведены на онлайн-обучение

В Кочкоре все школы и детсады переведены на работу в режиме онлайн. Решение принято в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

В районном отделе образования уточнили, что меры временные. Отмечается, что 14 местных школ и 32 детских сада на неделю переведены на онлайн-обучение, чтобы избежать дальнейшего распространения ОРВИ и гриппа.

По данным Минпросвещения на 7 декабря, в Кыргызстане 207 школ перешли на онлайн-обучение, а 214 детских садов временно закрыли на карантин.

Источник: 24.kg