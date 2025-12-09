Ташиев: Коррупция в госорганах чаще всего проявляется при распределении бюджетных средств

Коррупция в государственных органах чаще всего проявляется при распределении бюджетных средств, их использовании и подведении итогов. Об этом сказал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью «Регион ТВ».



По его словам, коррупция в основном начинается на основе злоупотребления служебным положением и присвоения бюджетных и финансовых средств в личных интересах.



«Чтобы привести все это в порядок, у нас ведется много работы. Вот с 2020 года наш уважаемый президент Садыр Нургожоевич говорит, что это основной вопрос. Борьба с коррупцией и национальная безопасность, то есть борьба с организованной преступностью. Если мы эти две вещи воплотим в жизнь в нашем обществе, в нашем государстве. Если мы это реализуем в рамках закона, исходя из сознания и понимания нашего народа, то другие изменения в нашем государстве — рост, развитие — будут идти быстро, оперативно, стремительно и результативно, это мы все знаем», - отметил он.



Глава ГКНБ подчеркнул, что коррупция не возникает среди простых людей.



«В нашем обществе коррупцию среди простых людей в основном и порождают государственные органы. Упорядочить эту коррупцию в государственных органах, искоренить коррупцию, упорядочить её или же на каком-то уровне привести в систему — это одна из наших главных задач», - добавил Ташиев.

