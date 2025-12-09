Между Дели и Бишкеком открыто прямое регулярное авиасообщение

В воскресенье, 7 декабря, в международном аэропорту Индиры Ганди в Нью-Дели состоялась торжественная церемония открытия нового прямого регулярного рейса Дели – Бишкек – Дели авиакомпании Tez Jet. О логистической диверсификации рассказали в МИД КР.

В мероприятии принял участие посол КР в Индии Аскар Бешимов. Открытие рейса стало важным шагом в укреплении транспортного сообщения между двумя странами, упрощении деловых и туристических поездок, а также развитии двустороннего сотрудничества.

Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных воздушных судах один раз в неделю — по воскресеньям. Новый маршрут позволит пассажирам значительно сократить время в пути и обеспечит удобное сообщение для бизнес-поездок, туризма и культурного обмена.

В МИД КР отметили, что открытие маршрута стало результатом совместной работы с правительственными и авиационными структурами Кыргызстана и Индии, а также отражает растущий интерес к развитию регулярных международных авиаперевозок между странами региона.

Источник: economist.kg