Человек не исправляется, - Ташиев о том, почему решили ужесточить наказание за коррупцию

Вместе с президентом Садыром Жапаровым приняли решение изменить статьи, направленные против коррупции и коррупционных элементов

Заместитель председателя Кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью сообщил, почему было решено ужесточить наказание за коррупцию. Интервью 9 декабря опубликовал «Регион-ТВ».



Он отметил, что задержанные за коррупцию — это госслужащие. По его словам, они выходили на свободу, заплатив штраф, снимали судимость и возвращались на госслужбу.



«А устроившись, снова, как говорят, повторно начинали совершать те же преступления. То есть человек не исправляется. Мы задумались, что надо применять какие-то серьезные меры. Несмотря на то, что наша работа давала определенную пользу с финансовой точки зрения, в части имущества, — в части того, что мы возвращали, — с точки зрения сознания людей, с точки зрения того, чтобы прекратить совершение коррупции, большого результата это не давало. И мы тоже это почувствовали», - сказал Ташиев.



Он добавил, что вместе с президентом Садыром Жапаровым приняли решение изменить статьи, направленные против коррупции и коррупционных элементов, а также внести поправки в ряд законов. «До конца 2024 года мы разработали эти законы и приняли. 30 декабря 2024 года президент подписал этот закон», - напомнил глава ГКНБ.

Источник: АКИpress

