На Тоо-Ашуу снова ввели ограничения для проезда большегрузов

Накануне для большегрузов были введены ограничения, и сняли их сегодня в 09.30 часов

По данным Министерства транспорта и коммуникаций, новые ограничения вводятся сегодня, 9 декабря, с 15:00 часов.

№9 Дорожно-эксплуатационное предприятие проводит на перевале работы по очистке дороги и посыпке инертными материалами.

«Министерство призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на встречную полосу и заранее переобуть автомобили в зимние шины, чтобы избежать любых чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Источник: vesti.kg



