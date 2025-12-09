Ташиев озвучил сумму поступлений в бюджет от борьбы с коррупцией

Государству также возвращено свыше 1 тысячи предприятий и около 30 тысяч гектаров земель.

За последние пять лет в рамках борьбы с коррупцией в бюджет Кыргызстана поступило более 300 млрд сомов в виде денежных средств и имущества. Об этом председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР Камчыбек Ташиев сообщил в интервью телеканалу Region.

По его словам, государству также возвращено свыше 1 тысячи предприятий и около 30 тысяч гектаров земель.

«Совместно с президентом Садыром Жапаровым была проведена масштабная работа в этом направлении. Принят ряд законов, благодаря которым впредь ни один коррупционер не сможет избежать тюрьмы», — подчеркнул Ташиев.

Он отметил, что усиление законодательной базы и системный подход позволили значительно повысить эффективность борьбы с коррупционными преступлениями и вернуть в распоряжение государства стратегически важные активы.

Источник: Кабар