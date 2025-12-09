Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений

По всем выявленным фактам нарушений приняты меры административного воздействия: наложено штрафов на сумму свыше 20,74 млн сомов

Министерство здравоохранения КР провело масштабные проверки частных медицинских и фармацевтических организаций по всей республике, сообщают в пресс-службе ведомства.

По ее данным, проверки были направлены на усиление надзора за качеством оказания медицинских услуг и соблюдением законодательства в сфере лицензионно-разрешительной деятельности.

«Проверками охвачена более 541 частная медицинская организация. Выяснилось, что 246 из них (45,5%) работали без действующей лицензии. Среди 295 организаций с лицензией у 110 выявлены нарушения, включая оказание услуг вне лицензированных направлений, отсутствие у сотрудников сертификатов и профильного образования, привлечение к работе лиц без медицинского образования, несоблюдение санитарных норм, неправильную стерилизацию инструментов и использование незарегистрированных лекарств и медицинских изделий», - говорится в сообщении.

Уточняется, что по всем выявленным фактам нарушений приняты меры административного воздействия: наложено штрафов на сумму свыше 20,74 млн сомов, приостановлена деятельность 263 медицинских организаций, а материалы по 246 случаям незаконной деятельности направлены в правоохранительные органы.

Минздрав предупреждает, что обращение в нелицензированные учреждения опасно для здоровья и жизни пациентов. Граждан и гостей страны призывают пользоваться только лицензированными медицинскими организациями. Проверить наличие лицензии и ознакомиться с перечнем лицензированных учреждений можно на официальном сайте ведомства в разделе «Лицензирование медицинских и фармацевтических услуг».

Источник: Кабар