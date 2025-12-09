Какие улицы в Бишкеке хотят переименовать. Список

Принятие проекта постановления повлечет дополнительные финансовые затраты из местного бюджета. Сумма в справке-обосновании не уточняется.
Проект постановления столичного кенеша «О переименовании улиц города Бишкек» вынесен на общественное обсуждение.
Целью документа является создание правовых основ для устранения дублирующихся и фрагментированных наименований улиц, упрощение адресной системы в столице.
В мэрии уточняют: в разные годы продолжения одной и той же улицы нередко получали самостоятельные наименования, что приводило к появлению нескольких названий в одном направлении.
В результате административно-территориальной реформы к Бишкеку присоединены айыльные аймаки, села и жилые массивы с уже существующей уличной сетью. После присоединения новых населенных пунктов некоторым таким улицам добавились продолжения с еще одним новым наименованием.
«Указанная ситуация создала значительные затруднения для навигации и ориентации в городе, работы муниципальных и экстренных служб, адресной регистрации объектов недвижимости. Например, на протяжении одной улицы встречаются разные названия: улица Фрунзе (Новопавловка), проспекты Дэн Сяопина, Чуй и Шабдан Баатыра. В целях упорядочивания проектом постановления предлагается объединить их в единый проспект Чуй, при этом названия Дэн Сяопина и Шабдан Баатыра сохранить за счет переименования других улиц», — говорится в справке-обосновании.
Проектом постановления предлагается переименовать:
- улицу Михаила Фрунзе (Новопавловка), проспекты Дэн Сяопина, Чуй, Шабдана Баатыра в проспект Чуй;
- улицы 7 апреля, Курманджан Датки в улицу Курманджан Датки;
- улицу Жайыл Баатыра, проспекты Абсамата Масалиева, Аалы Токомбаева, улицу Кайыкова в проспект Аалы Токомбаева;
- улицы Анварбека Чортекова, Кривоносова в улицу Абсамата Масалиева;
- улицы Льва Толстого, Путепроводную, Сары Өзөн в улицу Шабдана Баатыра;
- проспект Чингиза Айтматова, улицу Манаса в проспект Чингиза Айтматова;
- проспект Молодой Гвардии, улицу Махатмы Ганди в улицу Иманалы Айдарбекова;
- улицы Селекционную, Муромскую в улицу Махатмы Ганди;
- улицу Юлиуса Фучика и Васильевский тракт в улицу Манаса;
- проспекты Жибек Жолу, Победы в проспект Жибек Жолу;
- улицы Максима Горького, Анкара в улицу Анкара;
- улицы Чалагыза Иманкулова, Карыбека Тыналиева в улицу Карыбека Тыналиева;
- улицы Байтик Баатыра, Жусупа Абдрахманова, Абдынасыра Элебесова, Центральную в улицу Жусупа Абдрахманова;
- улицы Береговую, Окраинную, Кок-Сай, Курманалиева, Набережную, Береговую в улицу Дэн Сяопина;
- улицы Исхака Раззакова (Новопавловка), Асипы Темировой в улицу Анварбека Чортекова;
- улицу Виноградную в улицу Льва Толстого;
- улицу Николая Гоголя (Новопавловка) в улицу Чалагыза Иманкулова;
- улицы Ленскую, Юбилейную в улицу Жайыл Баатыра.
