Переход на 12-летнее образование продуман, перегрузок у детей не будет - Минпросвещения

Обеспечение школ педагогическими кадрами находится в зоне ответственности Министерства высшего образования и науки.

Министерство просвещения КР ответило на вопросы родителей, касающиеся перехода на 12-летнюю систему образования, и дало исчерпывающие, детальные объяснения.

Как сообщили в ведомстве, обновленные учебные программы полностью соответствуют возрастным особенностям детей. Все материалы разработаны с учетом психологии и физиологии младших школьников, а обучение выстроено по принципу постепенного усложнения, от простого к сложному.

В 1 классе ведущей деятельностью остается игра - программа построена мягко и адаптационно. Учебный план 2 класса ориентирован на то, что дети прошли предшкольную подготовку «Наристе», и соответствует возможностям семилетних учащихся. Таким образом, структура обучения продумана так, чтобы дети не испытывали перегрузок.

В ведомстве также отметили, что подготовка педагогов проводится регулярно и будет продолжена. Учителя проходят обучение на всех этапах - летом, осенью и в течение всего учебного года. Министерство просвещения, Кыргызская академия образования и Республиканский институт повышения квалификации педагогических работников системно организуют методическую поддержку, семинары и курсы повышения квалификации. Переход сопровождается профессиональными материалами и инструкциями для педагогов.

Кроме того, обеспечение школ педагогическими кадрами находится в зоне ответственности Министерства высшего образования и науки. Ведомство совместно с вузами увеличивает набор студентов педагогических специальностей, усиливает их подготовку и работает над качественным обеспечением школ учителями.

«Мы уверены, что переход на обновленные программы и 12-летнее образование будет сопровождаться всеми необходимыми мерами, чтобы детям было комфортно, учителям понятно, а родителям — спокойно», - говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что всегда остается открытым к диалогу и готово разъяснить любые вопросы.

Источник: Кабар