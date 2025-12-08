Дорога к селу Зардалы будет сдана в эксплуатацию в ближайшие дни

Министр Абсаттар Сыргабаев ознакомился с ходом строительных работ на указанной дороге. Зардалы - это высокогорное, труднодоступное село в Баткенской области.

Дорога Сары-Талаа – Кызыл-Таш – Зардалы, ведущая в село Зардалы Баткенской области, будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, 6 декабря министр Абсаттар Сыргабаев ознакомился с ходом строительных работ на указанной дороге.

Отмечается, что на 17,5 км участке дороги завершены работы по расширению и выравниванию, и в ближайшие дни она будет сдана в эксплуатацию. Кроме того, на 95% завершено строительство металлического моста длиной 30 метров.

Напомним, 29 сентября 2024 года президент Садыр Жапаров посетил село Зардалы и на встрече с жителями сообщил, что в следующем году начнется строительство дороги до села, а также будут проведены работы по электроснабжению и строительству малой ГЭС.

