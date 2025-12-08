Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 8 декабря 2025 года, Заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель ГКНБ генерал-полковник К. Ташиев, по поручению Президента КР Садыра Жапарова, проинспектировал ход строительных работ на проспекте Чуй в городе Бишкек.

Ранее в социальных сетях активно обсуждалось строительство торговых центров, парковочных площадок и остановок общественного транспорта вдоль ТЦ “ЦУМ” и ТЦ “ГУМ” на проспекте Чуй.

В этой связи Председатель ГКНБ, ознакомившись с ситуацией на месте, незамедлительно поручил демонтировать размещённые вдоль дороги конструкции и остановки, сужающие проезжую часть. Он также дал поручения Министерству строительства, мэрии города и другим ответственным лицам об оперативном восстановлении дорожного полотна, имеющего важное значение для транспортного движения в столице, и создании комфортных условий для горожан.

В свою очередь руководство строительной компании взяло на себя обязательства по восстановлению дороги и приведению инфраструктуры в порядок, пообещав выполнить работы в кратчайшие сроки.