Рост заболеваемости среди детей: школы и садики уходят на карантин

По состоянию на текущий момент в республике 207 школ перешли на дистанционное обучение, а 214 детских садов временно закрыты на карантин.

В связи с ростом случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в стране ситуация с заболеваемостью среди детей находится под особым контролем Министерств просвещения и здравоохранения, а также Департамента санитарно-эпидемиологического надзора.

Согласно предписанию санитарно-эпидемиологической службы, образовательные учреждения могут переводить учебный процесс в онлайн-формат без предварительного согласования с Министерством просвещения. Школы лишь обязаны уведомить ведомство о таком решении.

«В образовательных организациях усилены профилактические меры с целью предотвращения дальнейшего распространения заболеваний», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар