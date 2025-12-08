В Кыргызстане ожидается резкое похолодание до –33° и снег

Синоптики объявили штормовое предупреждение.

По их данным, 8 декабря днем и 9-10 декабря в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды: временами снег, местами осадки интенсивные.

10-11 декабря ожидается понижение температуры воздуха:

- в Чуйской, Таласской долинах ночью до -12…-17°, днем до -4…-9° мороза,

- в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -4…-9°, днем до -4…+1°,

- в Иссык-Кульской котловине ночью до -12…-17°, днем до -5…-10°,

- в зоне земледелия Нарынской области ночью до -18…-23°, днем до -6…-11°,

- в предгорных районах республики ночью до -14…-19°, днем до -5…-10°,

- в горных районах ночью до -17…-22°, днем до -7…-12°,

- в Суусамырской долине и в высокогорных районах ночью до -28…-33°, днем до -10…-15° мороза.

Такая неустойчивая погода осложнит работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.

Источник: Кабар