В Кыргызстане ожидается резкое похолодание до –33° и снег

Синоптики объявили штормовое предупреждение.
По их данным, 8 декабря днем и 9-10 декабря в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды: временами снег, местами осадки интенсивные.
10-11 декабря ожидается понижение температуры воздуха:
- в Чуйской, Таласской долинах ночью до -12…-17°, днем до -4…-9° мороза,
- в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -4…-9°, днем до -4…+1°,
- в Иссык-Кульской котловине ночью до -12…-17°, днем до -5…-10°,
- в зоне земледелия Нарынской области ночью до -18…-23°, днем до -6…-11°,
- в предгорных районах республики ночью до -14…-19°, днем до -5…-10°,
- в горных районах ночью до -17…-22°, днем до -7…-12°,
- в Суусамырской долине и в высокогорных районах ночью до -28…-33°, днем до -10…-15° мороза.
Такая неустойчивая погода осложнит работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.
Источник: Кабар