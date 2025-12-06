В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC, погиб в Сирии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.



В медиапространстве размещено интервью жительницы города Манас Разии Уметовой, данное телеканалу BBC, в котором она высказывает ожидания относительно своего сына, выехавшего в зону вооружённого конфликта на территории Сирии.

В результате проверки установлено, что сын Р.Уметовой - гражданин Кыргызской Республики Уметов Нурлан Жолдошбекович, 1992 года рождения, уроженец г. Манас. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по линии органов внутренних дел и являлся одним из лидеров местной молодёжной группировки. В последующем Уметов выехал в Российскую Федерацию в качестве трудового мигранта, где в 2014–2015 годах попал под вербовочное влияние эмиссаров МТО «Катиба имам аль-Бухари» («КИБ»). Далее он выехал в Турцию, откуда был переправлен в сирийскую провинцию Идлиб и примкнул к участникам указанной организации.

Согласно имеющейся информации, Уметов прошёл подготовку в составе террористических формирований и принял участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии, в ходе которых погиб. С 2016 года он прекратил связь с родственниками и знакомыми на территории Кыргызской Республики. За участие в вооружённом конфликте на территории иностранного государства Уметов Н. был объявлен в международный розыск.

При этом, ГКНБ КР призывает граждан не поддаваться к вербовочным воздействиям со стороны запрещенных международных террористических, экстремистских и радикальных организаций. В настоящее время, радикальные террористические организации продолжают использовать дистанционные методы вербовки граждан, активно применяя современные технологии и социальные сети. Зачастую их работа строится на психологическом воздействии, использовании ложных сообщений, манипуляции чувствами и социальной уязвимости людей.