Скончался экс-заместитель гендиректора «Кыргызгаза» Куралбек Наскеев

До марта 2005 года работал в государственной администрации Жалал-Абадской области первым заместителем губернатора.

На 79 году жизни скончался общественный и государственный деятель Наскеев Куралбек Молдокматович. Об этом сообщают его близкие.



Куралбек Наскеев родился 18 октября 1947 года в селе Кожомкул Жайыльского района Чуйской области.



Свою трудовую деятельность начинал в 1968-1971 годах электромонтером, инженером республиканской междугородной телефонной станции в городе Фрунзе.



В 1972-1980 годах работал секретарем комитета комсомола Политехнического института, вторым секретарем Свердловского райкома комсомола, заведующим отделом студенческой молодежи Центрального комитета ВЛКСМ.



В 1980-1981 годах – инструктор Фрунзенского горкома КПСС, в 1981-1985 годах – секретарь партийной организации Управления гражданской авиации Киргизии, в 1985-1990 годах – главный инженер и директор завода Фрунзенского завода контрольно-измерительных приборов.



В 1990-1996 годах — председатель Суусамырского сельсовета и глава Суусамырского сельсовета.



В 1996-2000 годах был руководителем аппарата Ошской областной государственной администрации, далее в 2000-2001 годах работал акимом Панфиловской районной государственной администрации Чуйской области. В 2001-2002 годах работал в Министерстве торговли и промышленности КР.



До марта 2005 года работал в государственной администрации Жалал-Абадской области первым заместителем губернатора.



К.Наскеев до 2014 года работал заместителем генерального директора ОАО «Кыргызгаз».

Источник: АКИpress

