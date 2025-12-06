В 2026 году в Кыргызстане по госипотеке планируют выдать 40 тысяч квартир

Мы начали строить дома с 2023 года и только с декабря 2024-го начали выдавать наши первые квартиры. Поэтому в 2026 году очередь будет двигаться «оптом».

В 2026-м в Кыргызстане ГИК планирует выдать 40 тысяч квартир. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления по работе с населением ОАО «Государственная ипотечная компания» Гулзат Тотубаева.

По ее словам, за последние два года ГИК демонстрирует рекордные результаты в реализации жилищной программы.

«ГИК создана в 2016 году, тогда она работала через банки-партнеры: мы проверяли заявки на соответствие критериям отбора программы, а они принимали решения о выдаче/отказе финансирования. Таким образом, до конца 2022-го жилищное финансирование через нашу программу получили всего 9 тысяч семей. Увидев это, руководство республики приняло важное решение изменить ипотечную политику. С начала 2023 года мы перестали работать с банками-партнерами и начали сами строить многоэтажное жилье по всей стране, и за это время выдали 4,6 тысячи квартир», — сказала Гулзат Тотубаева.

Она отметила: многие граждане говорят, что стоят в очереди с 2020-го, 2021-го и она не двигается.

«На это есть ответ: мы начали строить дома с 2023 года и только с декабря 2024-го начали выдавать наши первые квартиры. Поэтому в 2026 году очередь будет двигаться «оптом». Всего по КР планируем выдать примерно 40 тысяч квартир, в том числе в Бишкеке — больше 4 тысяч», — добавила Гулзат Тотубаева.

