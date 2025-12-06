В мэрии Бишкека ответили по сносу заборов возле посольства Китая

Сейчас рядом с данной территории ведётся строительство сквера «Четыре сезона».

Мэрия города Бишкек 5 декабря ответили по поводу сноса заборов возле посольства Китайской Народной Республики.



«На данном участке, площадью 2 га строится сквер со стороны спонсоров. Мэрией города Бишкек совместно со спонсорами проведена расчистка неиспользуемых земель от мусора. На сегодняшний день уложена тротуарная плитка, выровнен грунт в зеленых зонах, ведется подготовка к посадке саженцев», - пояснили в муниципалитете.



Источник: АКИpress

