Стали известны даты зимних каникул школьников

Для учеников 2 классов каникулы в III четверти продлеваются на одну неделю дополнительно.

Зимние каникулы школьников продлятся 12 календарных дней.



Согласно утвержденному Министерством просвещения графика, каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года.



Занятия начнутся 12 января.



Для 6-летних первоклассников 12-летней школы рекомендуется дополнительный период отдыха во II и III четвертях — с 24 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.



Источник: АКИpress

