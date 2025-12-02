В Иссык-Кульской области начали строить солнечную электростанцию

Проект поможет развивать возобновляемую энергетику, повысить энергобезопасность страны и привлечь иностранные инвестиции.

Министерство энергетики, компания Sonningdale Limited и ОсОО «РЭЦА» подписали дополнительное соглашение о строительстве солнечной электростанции в селе Кызыл-Орук. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Стороны отметили, что проект поможет развивать возобновляемую энергетику, повысить энергобезопасность страны и привлечь иностранные инвестиции.

Соглашение уточняет важные условия проекта: ответственность сторон, гарантии стабильности, порядок решения возможных проблем и применимое право.

Сейчас на площадке готовят временное жилье для работников, заливают фундамент под подстанцию и линию электропередачи на 110 киловатт, а также устанавливают кронштейны для солнечных панелей.

Реализация проекта станет важным шагом для развития чистой энергии в Кыргызстане и снизит зависимость от традиционных источников электричества.

Напомним, министр энергетики Таалайбек Ибраев проверил ход строительства станции, отметив, что работы идут по графику: на объект уже доставлено 104,5 мегаватта солнечных панелей, завершается обустройство жилья для сотрудников и монтаж опорных кронштейнов.

