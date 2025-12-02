Трагедия на трассе Алматы — Бишкек: в аварии погибли спортсмены

Группа возвращалась после соревнований

Ночью на трассе Алматы — Бишкек произошла страшная авария. В ДТП погибли семь человек. Позже выяснилось, что среди погибших — известные в стране глухие спортсмены и ветераны спорта, сообщает Orda.kz.

Смертельное ДТП оказалось ударом для спортивного сообщества глухих в Казахстане. Об этом сказал Арсен Шакуов, вице-президент Национального сурдлимпийского комитета РК и президент ассоциации безопасности дорожного движения, на своей странице в фейсбуке.



По предварительной информации, водитель Honda Odyssey не успел затормозить и столкнулся с прицепом грузовика HOWO, который ехал впереди. В соцсетях уже распространяются кадры с места трагедии — вид происшествия, мягко говоря, шокирует.

По словам Арсена Шакуова, группа возвращалась из Бишкека, где проходил турнир среди глухих ветеранов футбола. В числе погибших:

Асыл Ибраимов — тренер по футболу среди глухих спортсменов;

Дмитрий Мочальский — сурдлимпийский чемпион и чемпион Европы по шахматам;

Сакен Смагулов, Сергей Волковинский, Серик Молдашев — ветераны футбола и члены национальной сборной среди глухих.

Источник: vesti.kg



