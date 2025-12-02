ГКНБ: Задержан мошенник, который прикрываясь именем Камчыбека Ташиева завладел крупной суммой денег

Гражданин КР «Б.у.Т.» ссылаясь на якобы имеющиеся у него связи с Заместителем Председателя Кабинета Министров – Председателем ГКНБ КР, войдя в доверие гражданина КР «Д.А.А.» на систематической основе брал денежные средства за решение различных вопросов. Таким образом, в период с с 2024 по 2025 гг. «Б.у.Т» завладел крупной суммой денег.

В ходе проведенных соответствующих мероприятий установлено, что Б.у.Т. в своем телефоне показывал жертвам фото ковра-портрета с изображением Заместителя Председателя Кабинета Министров – Председателем ГКНБ КР генерал-полковника Ташиева К.К., которую якобы он получил в подарок от самого Председателя бывая у него дома. Однако, последнего вычислили тем, что на ковре-портрете был запечатлён Председатель ГКНБ с четырём звёздами генерала, вместо трёх.

По данному факту ГСУ ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст.209 «Мошенничество» УК КР и «Б.у.Т.» был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.