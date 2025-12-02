В Узгене строят новую школу на 500 мест за 261 млн сомов

Общая площадь образовательного комплекса составит 5.9 тысячи м². Здание спроектировали масштабным: оно состоит из шести блоков.

В городе Узгене Ошской области продолжается строительство новой общеобразовательной школы на 500 ученических мест, сметная стоимость проекта составляет 261 млн сомов.

Финансирование объекта полностью обеспечивает республиканский бюджет, реализацию курирует Минстрой. Генподрядчик — компания «КСУ» — в данный момент выполняет монтаж плит перекрытия второго этажа.

Согласно генеральному плану, общая площадь образовательного комплекса составит 5.9 тысячи м². Здание спроектировали масштабным: оно состоит из шести блоков. Это будет современный двухэтажный учебный корпус, оснащенный всем необходимым, включая внутренний спортивный зал.

Проект предусматривает и развитие уличной спортивной инфраструктуры. На территории школы оборудуют открытые спецплощадки для занятий футболом, баскетболом и волейболом. Ввод объекта в эксплуатацию призван решить проблему нехватки ученических мест в городе.

Источник: economist.kg