Борьба с ВИЧ в Кыргызстане продолжается, но и вирус не сдается

На пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, главный специалист управления общественного здравоохранения Минздрава Кыргызстана Анара Мамбетисаева, руководитель странового офиса ВОЗ в КР Ливиу Ведраско, страновой координатор ЮНЭЙДС Мээрим Сарыбаева, руководитель офиса ЮНФПА Бактыбек Кайназаров, директор Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Умуткан Чокморова рассказали, какие группы населения остаются наиболее уязвимыми для ВИЧ-инфекции, насколько эффективно проводятся выявление и ранняя диагностика ВИЧ в разных регионах страны. А также о том, какие новые лекарства и схемы лечения ВИЧ применяются в нашей стране, как развивается система профилактики ВИЧ/СПИДа.

Борьба с вирусом иммунодефицита человека продолжается, но, судя по цифрам, и он не сдается. В Кыргызстане, только по официальным данным, за 10 месяцев выявлено 978 новых случаев ВИЧ. Вообще с 1996 года по 1 ноября 2025 года зарегистрировано 15 183 случая ВИЧ, из них 14 285 - граждане страны. Но в действительности их больше. Значительная часть заболевания протекает в скрытом периоде, когда люди чувствуют себя нормально и даже не знают о нем, но уже распространяют вирус. И в этом коварство многих заболеваний, в том числе ВИЧ.

Причем, более 60 процентов из всех выявленных ВИЧ-инфицированных - люди 20-39 лет, которые заразились через незащищенный секс. За этими сухими цифрами стоят тысячи человеческих судеб. Люди, живущие с ВИЧ, сталкиваются со страхом и перед болезнью, и перед стигмой, порой теряют работу, семью, опору в жизни.

Хотя многих из этих молодых людей вирус мог обойти стороной, если бы в стране открыто, честно и последовательно со школьной скамьи, с самого начала появления ВИЧ велась профилактика этого серьезного заболевания. Этот момент в стране упустили, поддавшись мракобесию неких активистов-нравственников, которые устраивали протестные пресс-конференции и демонстративно рвали и жгли прямо на глазах у журналистов книгу Бориса Шапиро, стоявшего у истоков создания Республиканского центра "СПИД" и многие годы возглавлявшего его. Бесновались, дескать, его книга развращает наших детей.

Это учебное пособие по здоровому образу жизни было разработано для учителей совместно с педагогами, специалистами центров укрепления здоровья, СПИД-службы. В нем был раздел о профилактике сексуальных отношений, что и вызвало скандал. Учебник тогда из школ изъяли. Но жизнь показала, как прав был Шапиро.

Самый распространенный путь передачи вируса, как было заявлено на пресс- конференции, – половой и регистрируется он среди мужчин и женщин именно в возрасте 20-39 лет. В то время, когда мракобесы готовы были растерзать и самого автора книги, эти молодые люди были школьниками, которые тогда были лишены доступа к адекватной информации о безопасном сексуальном поведении, в том числе о профилактике ВИЧ.

Профилактика ВИЧ, как и многих других болезней, надо честно признать, и сегодня явно отстает от скорости их распространения, поскольку на укрепление службы здоровья, которая должна заниматься просвещением нашего населения, выделялись средства по остаточному принципу финансирования. Но, как отметили в Минздраве, в 2026 году бюджет на общественное здравоохранение увеличится вдвое. Такого еще никогда в истории здравоохранения страны не было. И, может, так необходимая профилактическая направленность медицины, улучшится. Хотя, безусловно, чтобы не заразиться, каждый человек сам должен более ответственно относиться к своему здоровью и вести правильный образ жизни. Пока, как известно, в мире нет вакцин, которые бы защитили от ВИЧ.

В нашем обществе, к сожалению, как сказала директор Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Умуткан Чокморова, по-прежнему сильны стигма и дискриминация в отношении людей, живущих с ВИЧ. Поскольку в первые годы распространения эпидемии ВИЧ фактически приравнивался к смерти, так как вирус обнаруживался только на стадии СПИДа. Поэтому диагноз вызывал слепой страх и чувство полной беспомощности даже среди врачей. О ВИЧ/СПИДе говорили как о "чуме ХХ века", хотя чума, кстати, хорошо лечится, а ВИЧ-инфекция остается неизлечимой. И отношение общества к лицам, живущим с ВИЧ, поменять пока не удается. Страх, похоже, засел глубоко.

По словам Умуткан Чокморовой, они приглашали на эту пресс-конференцию несколько человек, получающих лечение, но никто не пришел. И это еще одно подтверждение, что признание несет в себе риск осуждения, отвержения, изоляции. И люди боятся этой реакции и своего окружения, и общества в целом.

Поэтому, по мнению участников встречи, потребуются дополнительные усилия по просвещению населения, чтобы, с одной стороны, дать возможность каждому ВИЧ-положительному человеку жить нормально и пользоваться всеми правами гражданина своей страны, а с другой стороны, чтобы предотвратить новые заражения.

Как отмечалось на пресс-конференции, заболевание долгое время протекает бессимптомно, и человек долгое время может стать источником инфекции, не подозревая об этом и не принимая мер защиты. Узнать о своем статусе на бессимптомной стадии можно только сдав тест. Тестирование на ВИЧ в Кыргызстане доступно каждому, проводят его быстро и конфиденциально. Но даже если тест положительный, то это не означает, что у человека СПИД.

СПИД – это уже самая последняя стадия ВИЧ-инфекции, и ее можно избежать при своевременном лечении. Сегодня в Кыргызстане доступны современные антиретровирусные препараты, включая комбинированную терапию TLD - одна таблетка в день, практически без побочных эффектов. Это шанс на обычную жизнь. Охват лечением ВИЧ-позитивных людей в нашей стране достигает 80 процентов.

Как заметила в своей презентации Умуткан Чокморова, буквально через несколько месяцев регулярного приема терапии вирусная нагрузка снижается до неопределяемого уровня, то есть становится нулевой. В этом состоянии риск передачи вируса при защищенных половых контактах стремится к нулю, и сегодня это научно доказанный факт. Но ключевое значение в данном случае имеет постоянное и строгое соблюдение режима терапии.

Не случайно сейчас в основном, говоря о человеке или группе людей, имеющих ВИЧ-положительный статус, используют термин "люди, живущие с ВИЧ". Именно это обозначение отражает тот факт, что люди могут жить с ВИЧ десятилетиями, ведя активный и продуктивный образ жизни.

В брошюрах, которые раздали на пресс-конференции всем участникам, много полезной информации о ВИЧ для населения.

В частности, о том, как передается ВИЧ:

- через незащищенный секс;

- от матери ребенку (во время беременности и при грудном вскармливании). Но важно знать: правильное применение антивирусной терапии у беременной практически на 100 процентов защищает ребенка от вируса, и он рождается здоровым;

- через нестерильные инструменты (медицинские, косметологические, при нанесении тутаировок);

- при использовании общих игл и шприцов, предметов гигиены (зубные щетки, маникюрные ножницы);

- при прямом попадании крови в организм через ранки, язвочки, слизистые оболочки, при переливании крови и трансплантации органов.

Как ВИЧ не передается:

- при рукопожатии;

- при поцелуе;

- в бане, бассейне, общественном транспорте;

- через посуду, белье, полотенца;

- при чихании и кашле;

- через укусы животных и насекомых.

