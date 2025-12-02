В Бишкеке насмерть сбили сотрудницу «Тазалыка». Скрывшегося с места ДТП водителя задержали

В Бишкеке произошло смертельное ДТП, сообщили 2 декабря в пресс-службе УПСМ.



26 ноября примерно в 07:05 на перекрестке улиц Боталиева—Кызыл-Кийская сбили сотрудницу МП «Тазалыка» Т.К., 1966 года рождения. Она убирала участок.



Виновник ДТП не помог: он вышел с машины, посмотрел на пострадавшую и уехал. Женщину доставили в Нацгоспиталь, но утром 27 ноября она скончалась, так и не приходя в сознание.



Отдел розыска УПСМ задержали подозреваемого Т.А., 1989 года рождения. Его водворили в СИЗО-1 на два месяца.

