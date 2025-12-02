Бишкекские школы при необходимости временно закроют на карантин

Решения о введении ограничений принимаются локально и находятся на особом контроле профильных служб.

В Бишкеке ежедневно проводится мониторинг общеобразовательных учреждений для оперативного реагирования на изменения эпидемиологической ситуации, сообщают в мэрии.

По данным муниципалитета, в случае необходимости и при соблюдении требований, установленных Центром гигиены и эпидемиологии (ЦГСЭН) города Бишкек, образовательному учреждению выдается предписание, после чего учащиеся могут быть направлены на карантин.

Столичная мэрия обращается к родителям с просьбой внимательно следить за состоянием здоровья детей и не отправлять в школу учеников с признаками ОРВИ или гриппа.

В муниципалитете подчеркнули, что мероприятия по контролю за эпидемиологической ситуацией в школах будут продолжены.

Источник: Кабар