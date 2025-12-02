Название нового стадиона официально изменено на «Бишкек Арена»

Торжественное открытие стадиона, запланированное на август 2026 года

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев сообщил, что строительство самого крупного и современного стадиона в истории Кыргызстана будет полностью завершено в августе 2026 года.

По его словам, изначально объект носил название «Азаттык Арена», однако по поручению президента Садыра Жапарова и с учетом мнения граждан было проведено обсуждение, по итогам которого принято решение официально изменить название на «Бишкек Арена».

«Торжественное открытие стадиона, запланированное на август 2026 года, станет незабываемым историческим событием для нашей страны», — подчеркнул он.

Источник: Кабар