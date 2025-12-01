Два участка в Бишкеке 2 декабря останутся без воды из-за аварийных работ

Второй участок отключения охватывает территорию в границах улиц Репина, Алыбаева, Термечикова и Льва Толстого.

Во вторник, 2 декабря, в Бишкеке временно отключат воду в двух районах города с 10:00 до 22:00, предупреждает мэрия столицы.

Ограничение затронет жилые дома, школы, детские сады, медучреждения и другие социальные и промышленные объекты. Причина ограничения — аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях.

По данным МП «Бишкекводоканал», вода не будет поступать в квартал, ограниченный улицами Куйручук, Молдокулова и Ахунбаева, а также на насосную станцию по адресу Молдокулова, 24/1.

Коммунальная служба просит жителей и организации заранее создать запас питьевой воды и учитывать график отключения при планировании работы социальных объектов.

