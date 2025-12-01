В Токтогуле началось строительство реабилитационного центра для детей с ОВЗ

В Токтогуле началось строительство нового реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья

По данным пресс-службы министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства объект возводится по улице Момункулова, 27/2. Общая площадь здания составит 1 тысячу 746,95 квадратных метра.

«Согласно проекту, здание будет трехэтажным и включать цокольный этаж. На первом этаже разместятся приемное отделение, комната для встреч с родителями, процедурный кабинет, помещения для персонала и столовая. На втором и третьем этажах предусмотрены палаты, отдельные санузлы и ванные комнаты для мальчиков и девочек, процедурные помещения и комнаты для хранения белья. Здание будет соответствовать современным стандартам и оснащено всеми необходимыми пандусами», — сообщает пресс-служба.

Добавим, строительные работы переданы подведомственному предприятию «Кыргызкурулуш».

Источник: vesti.kg



