Почти месяц! Некоторым школьникам продлили зимние каникулы

Остальные учащиеся будут отдыхать по общему графику каникул

В декабре первоклассников ожидают дополнительные каникулы.

Для шестилетних детей, обучающихся в 1-м классе, зимние каникулы продлеваются дополнительно на две недели: с 24 декабря 2025 года по 18 января 2026-го.

Остальные учащиеся будут отдыхать по общему графику каникул: с 31 декабря по 11 января, занятия продолжатся 12 января.

График каникул был утвержден базисным учебным планом Минпросвещения и пока остается без изменений.

Источник: kaktus.media