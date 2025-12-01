Почти месяц! Некоторым школьникам продлили зимние каникулы

Остальные учащиеся будут отдыхать по общему графику каникул
В декабре первоклассников ожидают дополнительные каникулы.
Для шестилетних детей, обучающихся в 1-м классе, зимние каникулы продлеваются дополнительно на две недели: с 24 декабря 2025 года по 18 января 2026-го.
Остальные учащиеся будут отдыхать по общему графику каникул: с 31 декабря по 11 января, занятия продолжатся 12 января.
График каникул был утвержден базисным учебным планом Минпросвещения и пока остается без изменений.
Источник: kaktus.media