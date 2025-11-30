Внимание! На трассе Балыкчы – Кочкор 30 ноября проведут буровзрывные работы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Водителей и пассажиров просят учитывать это при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

ГП «Кыргыз темир жолу» предупредило о буровзрывных работах на участке «Балыкчы–Кочкор» 30 ноября. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

По данным госпредприятия, 30 ноября с 11:00 до 13:00 на участке железной дороги ПК 430+40 – ПК 430+90 (примерно 46-й километр участка «Балыкчы–Кочкор» Север–Юг альтернативной автомобильной дороги) будут продолжены буровзрывные работы.

Источник: economist.kg