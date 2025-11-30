В Оше в ДТП погибли бабушка и ее годовалая внучка

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом» и выехал на обочину, где находились пешеходы
В Оше днем 27 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие. Погибли 48-летняя женщина и ее двухлетняя внучка.
По данным милиции, авария произошла на улице Абая Кунанбаева. Автомобиль «Mercedes-Benz» столкнулся с грузовиком «КамАЗ». После удара легковая машина выехала на обочину, где в это время шла женщина и везла в коляске свою внучку.
От полученных травм обе погибли на месте. Также пострадал водитель грузовика. Обстоятельства случившегося устанавливаются, начаты необходимые проверки. По предварительным данным, 17-летний подросток без спроса взял машину у брата и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу.
Подозреваемый водворен в ИВС на 48 часов.
Источник: vesti.kg