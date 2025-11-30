Без вести пропала 13-летняя Айхана Усуржанова

Разыскивается Усуржанова Айхана Тилековна, 2012 года рождения, сообщила пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека.



28 ноября в милицию обратилась ее мама. По ее словам, 25 ноября дочка вышла из дома в жилмассиве Адилет и не вернулась. До сих пор ее местонахождение остается неизвестным.



Данный факт зарегистрирован.



Приметы: рост примерно 155-160 см, среднего телосложения, волосы темные.



Была одета: по сезону



Милиция просит граждан, владеющих какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Айханы Усуржановой, сообщить по номерам телефонов: 0(500)-43-28-15 и 102

Источник: АКИpress

