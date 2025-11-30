Налоговики обнаружили в Бишкеке незарегистрированные лекарства и клиники без лицензий

Сотрудники Государственной налоговой службы совместно со специалистами Министерства здравоохранения в ходе рейдового налогового контроля в Бишкеке выявили незаконные медицинские препараты и изделия, а также клиники, работающие без соответствующих лицензий. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В частности, как сообщается, при проверке одной из столичных частных клиник были обнаружены медицинские препараты и изделия, включая медицинское оборудование, без первичных документов.

Также установлено, что данная клиника осуществляла деятельность без налоговой регистрации и без соответствующей лицензии.

Кроме того, на складе индивидуального предпринимателя Б. А. М., осуществляющего фармацевтическую деятельность без лицензии, были выявлены медицинские препараты, не зарегистрированные в реестре медицинских изделий КР, говорится в сообщении.

В ходе проверки также установлено, что упаковки препаратов были переклеены этикетками "косметические средства" поверх оригинальной маркировки "медицинские изделия".

Сотрудники ГНС и Минздрава составили соответствующие акты и изъяли остатки препаратов на общую сумму 5,2 млн сомов, рассказали в налоговом ведомстве.

Источник: kaktus.media