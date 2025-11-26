Ответ Эдилу Байсалову: Человеку, не уважающему учителей, школа всегда кажется излишней

Бишкек, "Саясат.kg". Эдиль Жолдубаевич, ты не прав!

Журналист Нургазы Анаркулов ответил на заявление Эдиля Байсалова о системе образования в Кыргызстана:

"Уважаемый Эдил Жолдубаевич!

С какой стати, вы вдруг вспомнили, что кыргызская образовательная система находится в кризисе? И еще возомнили себя выдающимся кризис-менеджером?

Один булгаковский персонаж к любым проблемам относился просто: взять и поделить.

Господин Байсалов, вы тоже подошли к решению образовательных проблем примерно так же: взять и разогнать.

Что представляет собой нынешняя система школьного образования в Кыргызстане? Она явно переживает не лучшие времена, хотя, откровенно говоря, и не худшие. Бывало и пострашнее. Сейчас она, эта система, барахтается из последних сил, стараясь оставаться на плаву. В этой системе есть люди, которые хотят и готовы учиться. Есть, соответственно, и те, кто хочет и может учить… Если чуть-чуть помочь. Хотя бы – просто не мешать.

Есть в школах республики – как городских, так и сельских – учителя-подвижники, которые трудятся за небольшую зарплату, часто при отсутствии элементарного оборудования и нужных учебников. Делают всё возможное и невозможное, чтобы передать свои знания юным кыргызстанцам, попутно приобщая их к культуре, воспитывая духовно и нравственно. Учитель в Кыргызстане всегда был в уважении и почёте.

Исключительную важность развития и совершенствования системы образования отлично понимают первые лица государства. Никогда ещё в Кыргызстане не строилось и не открывалось столько школ, никогда эти школы «под завязку» не оснащались современным оборудованием.

Для учителей проводятся семинары, курсы повышения квалификации. Сами они, педагоги, свободное время посвящают разработке новых методик. Научить, заинтересовать, сделать так, чтобы ученик полюбил твой предмет, чтобы с радостью бежал в школу…

Кто в нашей стране основная движущая сила всех общественно-политических и идеологических мероприятий? Опять же они – учителя. Они самые ответственные и дисциплинированные, они всегда с готовностью откликаются на любой призыв властей, всегда поддерживают лучшие правительственные начинания, жертвуя личным временем и не только им…

И вот – в преддверии выборов (особенно президентских выборов 2026 года), в разгар учебного года, не сильно удалившись от отмеченного Дня учителя, на сцену выходит Эдиль Байсалов. И с высокой трибуны рассказывает, как лично он видит реформирование средней школы.

По пунктам. «Понастроили лишних школ». В чей огород господин Байсалов камешек кинул? Неужели ему, зампреду кабмина, виднее, чем главе государства, «лишние» или не лишние школы строятся в республике? Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, осознавая стратегическую важность развития образования, морально и материально вкладываются в строительство новых и ремонт старых школ, чтобы элементарно разгрузить классы (совсем недавно ученики сидели по трое за одной партой). А тут господин Байсалов. «Лишние школы». Сказал – как отрезал. И сел в лужу.

Дальше. «Я не из тех людей, которые молятся на учителей». Ну что ж, Эдиль Жолдубаевич, дело, как говорится, ваше. Только не к лицу государственному деятелю публично признаваться в пренебрежении к учителям. Ещё раз напомним: учитель всегда был в Кыргызстане человеком с большой буквы. Каждый ребёнок с молоком матери впитывал простую истину: надо почитать родителей и учителей. А кого ему ещё уважать? С кого брать пример? На кого равняться?

Как он, Байсалов, стоящий в стороне от образования, может оценить, кто из учителей «сильный», а кто – «слабый»? Готов ли он взять на себя ответственность за изгнание из школы тех, кого лично он посчитал «слабым»? Готов ли объяснить ученикам, что их педагог никуда и ни на что не годен, поэтому подлежит увольнению?

Далее. «Их нужно заменить новыми специалистами». Какими именно специалистами? Где господин Байсалов наберёт столько «специалистов» на замену тем, кого позорно выгонит с рабочих мест? Разве он не в курсе, что молодёжь пока ещё идет в школы очень неохотно, а та, что идёт, далеко не всегда отмечена знаком качества? Менять шило на мыло – ради чего?

Учителей в стране не хватает. Это Эдиль Жолдубаевич, к счастью, понимает. И предлагает заменить их «специалистами» из других областей. «Например, журналистами». Это, очевидно, шутка? Освободить школы от квалифицированных кадров с педагогическим образованием и вместо них посадить журналистов, художников, врачей, электриков… Кого ещё? Куда-то совсем уж не туда завело Байсалова его реформаторство.

Теперь пусть представит на минуту армию людей, честно работавших долгое время по специальности, строивших и разрабатывавших планы (не только учебные), - и вдруг выброшенных на улицу с клеймом «слабый». Лишившихся не только небольшого заработка, но, что гораздо страшнее,– уважения в обществе и представления о самом себе как о нужном государству человеке. Таким «слабым» терять уже нечего. И надеяться не на кого. И некого поддерживать. И глубоко безразлично на стабильную общественно-политическую ситуацию.

Иногда лучше учить детей, чем выступать перед публикой на неблизкие тебе темы. Эдиль Жолдубаевич, ты не прав!"