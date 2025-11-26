Кыргызстан получил две мобильные лаборатории от России

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Новые лаборатории дополняют ранее поставленные пять мобильных комплексов

Кыргызстан получил от России две новые мобильные лаборатории: одна — мобильная ПЦР/ИФА-лаборатория и вторая — пневмокаркасная лаборатория. Обе предназначены для работы в природных очагах карантинных и особо опасных инфекций. В церемонии передачи оборудования приняли участие министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев и руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова.



Как отмечает министерство здравоохранения КР, переданные лаборатории дополняют ранее поставленные пять мобильных комплексов, которые уже несколько лет успешно функционируют в Кыргызстане. Новые лаборатории оснащены необходимым оборудованием и позволяют проводить оперативную диагностику и эпиднадзор в самых труднодоступных регионах. Полевой мобильный комплекс на автошасси обеспечивает выезд в отдаленные районы при наличии дорожной инфраструктуры, а пневмокаркасная лаборатория разворачивается всего за несколько часов и обеспечивает полный уровень биологической защиты, необходимый для работы с особо опасными патогенами.

«Россия — наш ключевой партнер в вопросах биологической безопасности. Благодаря переданным мобильным лабораториям и совместным проектам мы эффективно контролируем природные очаги чумы, обеспечиваем санитарно-эпидемиологическую стабильность и укрепляем национальные возможности по реагированию на любые угрозы», — министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев отметил, что взаимодействие с Российской Федерацией имеет стратегический характер.



Анна Попова подчеркнула, что расширение технических возможностей Кыргызстана является вкладом в укрепление биологической безопасности республики:



«Эпидемиологических рисков в современном мире много, и каждое государство должно иметь возможность видеть угрозы самостоятельно. Это элемент биологического суверенитета. Сегодня мы укрепляем его вместе, передавая коллегам высокотехнологичные мобильные лаборатории, созданные в России. Они позволяют оперативно работать в любой точке страны, расшифровывать риски и предотвращать угрозы заражения людей».



По словам Анны Поповой, совместная работа в области эпиднадзора приносит конкретные результаты. За последние годы мобильные лаборатории Кыргызстана и России обследовали восемь природных очагов чумы. Несмотря на активизацию очагов и наличие случаев заболевания в соседних странах, осложнений эпидемиологической ситуации на территории Кыргызстана не допущено. Важным направлением сотрудничества также остается противодействие распространению ВИЧ-инфекции — 10 мобильных клиник, ранее переданных Кыргызстану Российской Федерацией, уже обследовали более 103 тысяч человек. Значимым примером стала и успешная совместная программа по снижению заболеваемости гепатитом В: российская вакцина, поставленная в количестве свыше 700 тысяч доз, позволила сократить заболеваемость в три раза.



Как отмечает министерство здравоохранения КР, переданные лаборатории произведены в Российской Федерации, полностью обеспечены необходимыми комплектующими и имеют гарантийное обслуживание. Российская сторона подтвердила готовность оказывать техническую поддержку в случае необходимости.



Церемония передачи стала важным этапом в укреплении совместной системы противодействия эпидемиологическим угрозам и продолжением последовательного сотрудничества между Кыргызстаном и Российской Федерацией в сфере охраны здоровья населения и биологической безопасности, сообщает министерство здравоохранения КР.

Источник: vesti.kg



