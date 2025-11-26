В Ноокате погиб подросток, упавший с лошади

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По факту происшествия зарегистрировано дело, начата доследственная проверка.

В Ноокатском районе погиб подросток, 2010 года рождения, который, по предварительным данным, упал с лошади. Об этом сообщили в ГУВД Ошской области.

По его данным, несовершеннолетнего доставили в Ноокатскую территориальную больницу через службу «103», однако он уже был без признаков жизни.

В милиции уточнили, что близкие погибшего отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы и подачи заявления.

Источник: 24.kg