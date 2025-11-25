Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В основном циркулирует грипп А/H3N2, известный как гонконгский, — 91,3 процента

В Кыргызстане за неделю с 17 по 23 ноября зарегистрировано 13 тысяч 54 случая ОРВИ и гриппа, что выше в 1,6 раза по сравнению с предыдущей неделей. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, из всех заболевших 69,4 процента составляют дети до 14 лет (9 тысяч 55 случаев).

Госпитализировано 7,2 процента заболевших.

Результаты лабораторных исследований анализов от больных показывают, что в основном циркулирует грипп А/H3N2, известный как гонконгский, — 91,3 процента, грипп B — 3,8 процента, COVID-19 — 4,8 процента.

Также наблюдается циркуляция острых респираторных вирусных инфекций, таких как риновирус, аденовирус, парагриппы и другие.

