Самый большой стадион Центральной Азии готовится к открытию в 2026 году

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На этом стадионе планируется проведение Игр кочевников

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Талант Иманакун уулу в ходе программы «Элден собол» агентства «Кабар» сообщил, когда планируют сдать в эксплуатацию стадион «Азаттык Арена».

По его словам, строительные работы проводятся Управлением делами президента. Новый стадион рассчитан на 51 тысячу зрителей. Это будет самый большой стадион в Центральной Азии.

«Там парковка рассчитана на более 2000 автомобилей. Также вокруг этого стадиона расположатся бутики мировых брендовых компаний, бизнес-центры, фуд-корды. В проекте предусмотрено все. Сдача в эксплуатацию планируется в августе 2026 года. На этом стадионе планируется проведение Игр кочевников», - сказал Талант Иманакун уулу.

Источник: Кабар