Еще одно землетрясение произошло в Кыргызстане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Подземные толчки силой 3 балла в эпицентре зафиксированы накануне в 19.37.

Еще одно землетрясение произошло в Кыргызстане 24 ноября. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки силой 3 балла в эпицентре зафиксированы накануне в 19.37.

Очаг землетрясения располагался на территории страны в горах Тахталы, в 58 километрах к юго-востоку от поселка городского типа Токтогул, в 5 километрах к югу от села Жетиген, в 6 километрах к юго-западу от села Чалдовар, в 10 километрах к юго-западу от села Кызыл-Озгорюш.

Интенсивность толчков составила в селах Жетиген,Чалдовар около 3 баллов, в селе Кызыл-Озгорюш — 2,5 балла.

Напомним, что Институт сейсмологии вчера также зафиксировал землетрясение, которое произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана в 5.25.

Источник: 24.kg