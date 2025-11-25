Штормовое предупреждение: ожидается сход снежных лавин

Бишкек, "САЯСАТ.KG". МЧС рекомендует в автомобиле иметь лопату, аптечку и горячую воду.

В связи с усилением ветра на 70–90 километрах автодороги Каракол–Энилчек (перевал Чон-Ашуу) 25-26 ноября ожидается сход снежных лавин, образование снежных заносов и лавинных выносов.

По данным Гидрометеорологической службы при МЧС, на автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию 500 метров между транспортными средствами.

По возможности воздержаться от выезда на дорогу Каракол – Эңилчек, избегать выпас и содержание скота на пастбищах.

МЧС рекомендует в автомобиле иметь лопату, аптечку и горячую воду.

Источник: Кабар