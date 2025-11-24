Скончалась ветеран органов прокуратуры Какен Бегалиева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Более 31 года своей профессиональной жизни она посвятила службе в прокуратуре, удостоившись звания советника юстиции 1-го класса.

22 ноября на 84-м году жизни скончалась ветеран органов прокуратуры КР Какен Тюлебаевна Бегалиева, сообщили в Генеральной прокуратуре.



Какен Бегалиева родилась 15 ноября 1941 года в селе Саруу Жети-Огузского района Иссык-Кульской области.



После успешного окончания Кыргызского государственного университета имени «50 лет СССР» в 1963 году она начала трудовую деятельность в Ленинской районной нотариальной конторе Ошской области, где работала заведующей в 1963–1965 годах. В 1965–1967 годах занимала должность руководителя нотариальной конторы города Рыбачье (Балыкчы) Иссык-Кульской области.



В июле 1967 года Какен Бегалиева была принята на службу в органы прокуратуры Кыргызской ССР. До 1998 года она работала в прокуратурах Нарынской и Иссык-Кульской областей, занимая должности помощника прокурора, прокурора отдела, следователя и районного прокурора.



Более 31 года своей профессиональной жизни она посвятила службе в прокуратуре, удостоившись звания советника юстиции 1-го класса.



За образцовое и добросовестное исполнение служебных обязанностей Бегалиева была награждена медалью «Ветеран труда» Верховного Совета СССР, орденом «Знак Почёта», а также неоднократно удостаивалась ведомственных наград Генеральной прокуратуры СССР, прокуратуры Киргизской ССР и Кыргызской Республики.

Источник: АКИpress

