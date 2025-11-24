Кыргызстанцы смогут получить бесплатное высшее образование в вузах Росатома

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обучение для поступивших полностью бесплатное.
Граждане Кыргызстана получили возможность поступить на бесплатное обучение в ведущие опорные вузы Росатома. Об этом сообщается на сайте Россотрудничества в Бишкеке, где опубликованы разъяснения по направлениям подготовки и условиям поступления.
Отмечается, что энергетика остается одним из ключевых и наиболее перспективных направлений развития экономики Кыргызстана. Отрасль активно модернизируется и нуждается в молодых квалифицированных кадрах. Российская энергетическая школа считается одной из сильнейших в мире, и в 2026/27 учебном году у кыргызстанцев появится уникальный шанс обучаться по магистерским программам ведущей мировой энергетической корпорации.
Для Кыргызстана выделено 700 квот Правительства России на обучение на бюджетной основе, 18 из них - в опорных вузах Росатома.
В их число входят:
- Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
- Национальный исследовательский университет "МЭИ"
- МГТУ имени Н. Э. Баумана
- Московский физико-технический институт
- Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС"
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
- Казанский государственный энергетический университет
- Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева
- Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
- и другие российские вузы.
Прием ведется по следующим направлениям:
- Ядерная энергетика и технологии
- Физика и астрономия
- Промышленная фармация
- Технологии материалов
- Машиностроение
- Химические технологии
- Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
Обучение для поступивших полностью бесплатное. Студенты получают стипендию и могут проживать в общежитии. Подача документов и конкурсные испытания проводятся онлайн. В заявке допускается указать до шести вузов в порядке приоритета.
Заявки принимаются на портале education-in-russia.com, где размещена подробная информация о вузах, программах и городах. Прием документов завершается 15 декабря 2025 года.
Для абитуриентов проходят бесплатные консультации в Русском доме в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1):
каждый вторник и четверг в 16:00 - оффлайн и онлайн
каждую субботу в 12:00 - очно
Вход свободный.
Источник: vb.kg