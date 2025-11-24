После ремонта на проспекте Чингиза Айтматова снова открыли движение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Длина обновленного отрезка — 1560 метров

В Бишкеке завершили укладку асфальтобетона на участке проспекта Ч. Айтматова — от улицы И. Ахунбаева до проспекта А. Масалиева. Дорогу полностью открыли для проезда. На открытии присутствовали управляющий делами Президента Каныбек Туманбаев и мэр столицы Айбек Джунушалиев.

Длина обновленного отрезка — 1560 метров. После расширения общая ширина дороги достигла 22,5 метра: по 6 метров добавили с каждой стороны. Во время работ уложили два слоя асфальтобетона: нижний — 9 см,

верхний — 6 см. Сейчас продолжается строительство подземного перехода и благоустройство прилегающей территории. Озеленение перенесли на весну из-за погодных условий. Вдоль дороги установили 62 светильника. Источник: vesti.kg



