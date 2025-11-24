Сессия ОДКБ. Временно закроют два базара

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мэрия Бишкека приносит извинения за возможные неудобства

В связи с проведением мероприятий государственного уровня, включая заседание Совета глав государств ОДКБ, с 25 по 27 ноября в городе будут введены временные изменения в режиме работы отдельных объектов и движении транспорта.

На центральных улицах столицы и по маршрутам движения официальных делегаций будут действовать временные ограничения для транспортных средств. Просим заранее планировать маршруты.

В указанные дни в связи с санитарной обработкой будут закрыты:

ТРК "Ош базары";

рынок "Сары-Озон".

Мэрия Бишкека приносит извинения за возможные неудобства и просит жителей отнестись с пониманием к временным мерам, связанным с обеспечением безопасности и подготовкой города к официальным мероприятиям.

Источник: kaktus.media