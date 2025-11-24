Министерство здравоохранения опровергло заявления о закрытии аптек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Министр Эркин Чечейбаев поднимает вопрос безопасности граждан и борьбы с самолечением.

Министерство здравоохранения дало разъяснение по поводу интерпретации высказываний главы ведомства, распространённых в ряде публикаций.

В министерстве подчеркнули, что в интервью не обсуждалось закрытие аптек ни как цель, ни как инструмент регулирования.



«В ряде публикаций высказывания министра здравоохранения были интерпретированы вне контекста. В интервью речь не шла о закрытии аптек как цели или инструменте. Обсуждалась важная проблема, подтверждённая исследованиями и международной практикой: высокие личные расходы граждан на лекарства, распространённость самолечения и свободный прием антибиотиков без консультации врача»,- говорится в сообщении.

Министр подчеркнул необходимость выработки современных подходов к регулированию лекарственного обращения — таких, как рецептурный отпуск, контроль качества препаратов, ограничение агрессивной рекламы и создание условий, препятствующих необоснованному потреблению лекарств. Подобные меры применяются во многих странах мира и направлены на защиту здоровья населения и предупреждение роста антибиотикорезистентности, признанной ВОЗ одной из главных глобальных угроз здравоохранению.

Любые возможные изменения в этой сфере будут приниматься поэтапно, взвешенно, с учетом мнения специалистов, фармацевтического сообщества, бизнеса и интересов граждан. Предлагаемые меры направлены не на ограничение доступа к необходимым лекарствам, а на наведение порядка на рынке и повышение безопасности пациентов.

Министерство здравоохранения продолжит открытый диалог с профессиональным сообществом, фармацевтическим сектором и общественностью для обеспечения баланса между доступностью лекарств, безопасностью граждан и международными стандартами рационального использования медикаментов.

Источник: Кабар