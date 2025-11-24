Саммит ОДКБ 2025. Список улиц в Бишкеке и Чуйской области, которые закроют для дорожного движения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На некоторых улицах Бишкека и Чуйской области будут введены временные ограничения движения транспорта
С 25 по 27 ноября на некоторых улицах Бишкека и Чуйской области будут введены временные ограничения движения транспорта из-за саммита ОДКБ.
Как сообщили 24 ноября в пресс-службе МВД, ограничения коснутся следующих улиц:
- шоссе международного аэропорта «Манас» до границы города Бишкек;
- от ул.Фучика до пр.Чуй;
- пр.Чуй от улицы Фучика на восток до проспекта Манаса;
- от пр.Манаса до резиденции «Ала-Арча»;
- отдельные участки ул.Ж.Абдрахманова, С.Ибраимова и М.Фрунзе.
Источник: АКИpress