Саммит ОДКБ 2025. Список улиц в Бишкеке и Чуйской области, которые закроют для дорожного движения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На некоторых улицах Бишкека и Чуйской области будут введены временные ограничения движения транспорта

С 25 по 27 ноября на некоторых улицах Бишкека и Чуйской области будут введены временные ограничения движения транспорта из-за саммита ОДКБ.



Как сообщили 24 ноября в пресс-службе МВД, ограничения коснутся следующих улиц:



- шоссе международного аэропорта «Манас» до границы города Бишкек;



- от ул.Фучика до пр.Чуй;



- пр.Чуй от улицы Фучика на восток до проспекта Манаса;



- от пр.Манаса до резиденции «Ала-Арча»;



- отдельные участки ул.Ж.Абдрахманова, С.Ибраимова и М.Фрунзе.

Источник: АКИpress

