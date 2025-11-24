В Кыргызстане начал свое вещание новый телеканал

В Кыргызстане 23 ноября состоялся запуск нового телеканала «Номад ТВ».

В торжественном запуске телеканала приняли участие заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр культуры КР Мирбек Мамбеталиев.

«Номад ТВ» — совместный кыргызско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Кыргызстана, а также ретранслирует программы НТВ.

Языком вещания будет русский, но зрители смогут выбрать звуковую дорожку на кыргызском языке. Канал бесплатно доступен в крупнейших кабельных сетях и во втором мультиплексе, охватывающем 70% страны.

Источник: Кабар